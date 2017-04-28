NOTICE OF PUBLICATION NO. 2017CV424
IN THE GENERAL SESSIONS COURT OF WEAKLEY COUNTY, TENNESSEE
AT DRESDEN
- 2017CV424
CITY OF GREENFIELD, TN
PLANTIFF
VS.
SHAYNE CASEY (A/K/A SHAYNE BECKETT)
DEFENDANT
NOTICE OF PUBLICATION
IN THIS CAUSE, IT APPEARING FROM THE PETITION WHICH IS SWORN TO, THAT THE WHEREABOUTS OF SHAYNA CASEY (A/K/A SHAYNA BECKETT), ARE UNKNOWN, AND THE COURT HAS SO FOUND THAT SERVICE OF PROCESS OF THIS CAUSE BY PUBLICATION UPON THE DEFENDANT IS NECESSARY AND APPROPRIATE IN THIS MATTER.
THEREFORE, YOU ARE HEREBY REQUIRED TO SERVE UPON BEAU E. PEMBERTON, PLANTIFF’S ATTORNEY, WHOSE ADDRESS IS P.O. BOX 789, DRESDEN, TN 38225, AN ANSWER THE COMPLAINT ON OR BEFORE MAY 25, 2017.
IF YOU FAIL TO DO SO, JUDGEMENT BY DEFAULT WILL BE TAKEN AGAINST YOU FOR THE RELIEF DESCRIBED IN THE CIVIL SUMMON. A COPY IS FURTHER ORDERED THAT THIS NOTICE BE PUBLISHED FOR FOUR (4) CONSECUTIVE WEEKS IN THE DRESDEN ENTERPRISE, A NEWSPAPER OF GENERAL CIRCULATION IN WEAKLEY COUNTY, TENNESSEE.
THIS 24TH DAY OF APRIL, 2017.
BEAU E. PEMBERTON, BPR#27461
ATTORNEY FOR PLANTIFF
P.O. BOX 789
DRESDEN, TN 38225
731-364-5411
JENNIFER KILLEBREW
GENERAL SESSIONS CLERK
A3556/17-4