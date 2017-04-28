NOTICE OF PUBLICATION NO. 2017CV424

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IN THE GENERAL SESSIONS COURT OF WEAKLEY COUNTY, TENNESSEE

AT DRESDEN

  1. 2017CV424

 

CITY OF GREENFIELD, TN

PLANTIFF

VS.

SHAYNE CASEY (A/K/A SHAYNE BECKETT)

DEFENDANT

 

NOTICE OF PUBLICATION

IN THIS CAUSE, IT APPEARING FROM THE PETITION WHICH IS SWORN TO, THAT THE WHEREABOUTS OF SHAYNA CASEY (A/K/A SHAYNA BECKETT), ARE UNKNOWN, AND THE COURT HAS SO FOUND THAT SERVICE OF PROCESS OF THIS CAUSE BY PUBLICATION UPON THE DEFENDANT IS NECESSARY AND APPROPRIATE IN THIS MATTER.

THEREFORE, YOU ARE HEREBY REQUIRED TO SERVE UPON BEAU E. PEMBERTON, PLANTIFF’S ATTORNEY, WHOSE ADDRESS IS P.O. BOX 789, DRESDEN, TN  38225, AN ANSWER THE COMPLAINT ON OR BEFORE MAY 25, 2017.

IF YOU FAIL TO DO SO, JUDGEMENT BY DEFAULT WILL BE TAKEN AGAINST YOU FOR THE RELIEF DESCRIBED IN THE CIVIL SUMMON.  A COPY IS FURTHER ORDERED THAT THIS NOTICE BE PUBLISHED FOR FOUR (4) CONSECUTIVE WEEKS IN THE DRESDEN ENTERPRISE, A NEWSPAPER OF GENERAL CIRCULATION IN WEAKLEY COUNTY, TENNESSEE.

THIS 24TH DAY OF APRIL, 2017.

 

BEAU E. PEMBERTON, BPR#27461

ATTORNEY FOR PLANTIFF

P.O. BOX 789

DRESDEN, TN  38225

731-364-5411

JENNIFER KILLEBREW

GENERAL SESSIONS CLERK

A3556/17-4

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